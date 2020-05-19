مصرع وإصابة 28 شخصاً بزلزال ضرب جنوب غربي الصين

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون نتيجة زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة تشياوجيا في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين أمس.

وهرعت قوات الإنقاذ من الأمن العام وإطفاء الحرائق وقطاعات الاستجابة للطوارئ المحلية إلى منطقة الزلزال.

وقد أطلق مكتب لجنة الحد من الكوارث بمقاطعة يوننان وإدارة الاستجابة للطوارئ بالمقاطعة استجابة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث.

ومن ناحية أخرى، أرسلت إدارة الإطفاء في تشاوتونغ 91 رجل إطفاء مع 19 سيارة إطفاء للمشاركة في عملية الإنقاذ.

وظلت حركة المرور على الطرق إلى بلدتي شياوخه وشينديان مفتوحة، فيما ألحق الزلزال أضرارا بعشر محطات للاتصالات.