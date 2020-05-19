الاتحاد الأوروبي يحّذر إسرائيل من ضم الاراضي الفلسطينية

هنّأ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إسرائيل على تشكيل حكومة جديدة، غير أنه حذر من أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم يوم امس الأحد، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الوقت قد حان لضم مستوطنات الضفة الغربية التي تنتظر موافقة الولايات المتحدة.

وقال بوريل في بيان صدر يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل بقوة على “الامتناع عن أي قرار منفرد” من شأنه أن يؤدي إلى ضم الأراضي، الذي يتنافى مع القانون الدولي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967، ما لم يوافق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون.

وقال: حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، هو الطريق الوحيد لضمان سلام واستقرار دائمين في المنطقة.