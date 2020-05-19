الكويت: 1073 إصابة جديدة بـ”كوفيد 19″.. و3 وفيات #عاجل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1073 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16764 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 121 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن اليوم الثلاثاء شفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4681 حالة.