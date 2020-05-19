الحرائق وعبث الأطفال أهم الأسباب.. الدفاع المدني تباشر 6156 عملية إنقاذ خلال “منع التجول”

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة أن معدلات حوادث الحريق في معدلها الطبيعي مع ارتفاع طفيف بحوادث الإنقاذ منذ بداية منع التجول.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان اليوم (الثلاثاء)، أن حوادث الحريق في المنازل السكنية بلغت 2300، كما بلغ عدد حوادث الإنقاذ في المنازل السكنية 6156.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أن من أهم الأسباب التي أدت إلى حالات حوادث الحرائق والإنقاذ هي حرائق الموقد و عبث الأطفال وحالات الاحتجاز.

وأوضحت أن الحملة التثقيفية التوعوية التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي تحت عنوان سلامتك بمنزلك غايتنا تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والحماية من المخاطر في المنازل، وغرس مبدأ الوقاية من الحريق في كافة مكونات المجتمع، كما تهدف إلى تدريبهم على السلوك الوقائي.