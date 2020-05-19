لليوم الرابع.. أسعار النفط ترتفع وسط مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم (الثلاثاء) وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 25 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من أبريل/نيسان.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1.4 بالمئة مسجلا 32.25 دولار للبرميل.

كان السعر ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس/آذار.

ويحل أجل عقد يونيو/حزيران لخام غرب تكساس اليوم، وسط غياب أي مؤشرات على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر عشية حلول أجل عقد مايو/أيار وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.