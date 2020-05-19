إصابات #كورونا اليوم.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ 730 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 730 حالة، جدة 526، مكة المكرمة 385، المدينة المنورة 296، الهفوف 117، الدمام 87، الطائف 66، الخبر 37، الجبيل 36، الظهران 19، حزم الجلاميد 18، القطيف 16، تبوك 16، بريدة 12، شقراء 12، الخرج 10، محايل عسير 9، الهدا 9، نجران 9، نمرة 8، حائل 7، وادي الدواسر 7، ينبع 6، بيش 6، خميس مشيط 5.

القويعية 5، الجفر 4، رأس تنورة 4، الدرعية 4، المبرز 3، بقيق 3، تثليث 3، عرعر 3، حوطة بني تميم 3، النعيرية 2، المظيلف 2، شرورة 2، ثادق 2، الدلم 2، وحالة واحدة في كل من رياض الخبراء، خيبر، بيشة، ميسان، أم الدوم، ظلم، رابغ، الباحة، أملج، ضباء، صبيا، حفر الباطن، القوز، ثربيان، طبرجل، المزاحمية، ضرماء، مرات.