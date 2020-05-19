خدمات تطبيق توكلنا.. قريبًا تصريح بالمشي داخل الحي لمدة ساعة وأساور ذكية للعزل المنزلي

أظهر الإعلان الجديد لتطبيق توكلنا، العديد من التصاريح والخدمات المستقبلية والتي ستكون متوفرة قريبًا بالتطبيق، بالإضافة إلى الخدمات الحالية.

وشملت أبرز التصاريح التي ستكون متوفرة قريبًا، تصريح رياضة المشي ساعة واحدة في اليوم داخل الحي، وتصريح الحالات الإنسانية للتنقل داخل وخارج المدن.

وتمثلت الخدمات التي ستتوفر قريبًا في العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية بدلًا من العزل في المحاجر الصحية، وتحذيرات من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا، وكذلك المساعد الافتراضي.

كما شملت الخدمات طلب سيارة إسعاف، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة بكورونا، وعرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها، والإبلاغ عن حالات كسر التجول.