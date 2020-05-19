الغذاء والدواء: ضبط أكثر من 29 ألف عبوة لمنتجات تجميلية ومعقمات مخالفة بالدمام

رصدت الهيئة العامة‫ للغذاء والدواء‬⁩ في ⁧‫الدمام‬⁩، مندوبًا يسوق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة، وتم ضبط أكثر من 29 ألف عبوة لمنتجات تجميلية ومعقمات مخالفة، وتمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

كما تواصل هيئة الغذاء والدواء ‬⁩جولاتها الرقابية، للتأكد من سلامة الأغذية والأدوية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.