إدارات التعليم تشرع في إعلان حركة القيادات المدرسية

شرعت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات في إعلان حركة القيادات المدرسية (بنين وبنات) للعام الدراسي المقبل.

في السياق؛ اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي رئيس لجنة القيادات المدرسية حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1441/1442هـ .

وأوضح مدير التعليم أن الحركة شملت (293) قائداً ووكيلاً بالنسبة للبنين ، و(309) قائدة ووكيلة بالنسبة للبنات .

ودعا “الزاحمي”، المكلفين والمكلفات، ضرورة المباشرة في مدارسهم الجديدة للبدء بالاستعداد للبداية الجادة لانطلاقة العام الدراسي المقبل 1441/1442هـ .

وتضمن القرار تكليف عدد من قائدي وقائدات المدارس ووكلاء ووكيلات المدارس لمدة عام دراسي، في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وإنهاء تكليف بعض القيادات المدرسية، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في مجال القيادة المدرسية.

وأشار “الزاحمي” إلى أن الحركة في مجملها حققت رغبات قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس بحسب الإمكانيات المتاحة، وفق الضوابط المحددة، وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومكاتب التعليم بالإدارة، ومراعاة المصلحة التعليمية.

وجاءت الحركة للقيادات المدرسية “للبنين والبنات” على النحو المبين في الرابط التالي: http://quedu.gov.sa/move/