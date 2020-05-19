أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم #عاجل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أحد عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).

وأضاف معاليه: إن الأمر الملكي وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.

كما دعا الله أن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة المعينين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومايصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية .