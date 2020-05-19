إيران: أكثر من 2100 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ خلال 24 ساعة

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 2100 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في أنحاء البلاد.

ولم تسجل إيران أي وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في حوالي ثلث محافظاتها خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إنّ “عشر محافظات لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وست محافظات أخرى سجلت واحدة” في كل منها.

وقال إن محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد لا تزال تصنف باللون “الأحمر” أي أنها الأكثر خطورة في البلاد لجهة كورونا.

وقال جهانبور في مؤتمر صحافي متلّفز إنّ الوضع “مستقر” في معظم المحافظات الأخرى. وأضاف أن خوزستان هي المقاطعة الوحيدة التي لا تزال مصنفة على أنها حمراء.

ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بـ”كوفيد-19″ ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.