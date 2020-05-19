في ذكرى البيعة لـ”ولي العهد”.. بندر المهنا: نحن معكم على السمع والطاعة في العسر واليسر

رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبد الرحمن المهنا، باسمه وباسم جميع منسوبي طيران ناس، التهاني إلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد.

وقال المهنا إن “هذه الذكرى تعد فرصة للتعبير عن مشاعر الولاء والمحبة التي يكنها الشعب لولي عهده، حيث لمس الجميع النقلة النوعية في كافة المجالات، مما جعل مملكتنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة، ومحط أنظار العالم”.

وأضاف:”نحن في طيران ناس نهنّئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثالثة لتوليه ولاية العهد التي يتجلى فيها حب الشعب وولاءه للقيادة الرشيدة والاعتزاز بوطننا، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة حرص قادتنا على سلامة المواطن والمقيم، وأكدت ذلك توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد – يحفظهما الله – المتواصلة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، وهذا دليل على أن قيادتنا الرشيدة تجعل سلامة الإنسان أولاً دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى”.

وتابع قائلاً: “بفضل الله تعد المملكة من أقل الدول تضرراً من أثر الجائحة على المستويين الصحي والاقتصادي، وذلك بفضل ما قدمته مملكتنا الحبيبة من إجراءات صحية واقتصادية، ودعم لامحدود لكافة القطاعات، وخصوصاً قطاع النقل الجوي”.

وختم المهنا حديثه بتجديد البيعة لسمو ولي العهد، قائلاً: “نحن معكم على السمع والطاعة في العسر واليسر، داعياً الله عز وجل أن يطيل في عمركم، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه”.