الإمارات.. مختبر كوانت ليز يطور أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية سريعة للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تطوير تقنية سريعة لاكتشاف فيروس كورونا باستخدام أشعة الليزر يمكنها رصد الفيروس بمجرد دخوله خلايا الدم.

وأعلن مختبر كوانت ليز في الإمارات، عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوقة، باستخدام تقنية DPI المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري.

وتمكن التقنية الجديدة التي تعد سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة، المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة، فضلًا عن السماح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وإتاحة صدور النتائج خلال ثوان.