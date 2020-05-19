عاجل.. تعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء مبني على قرار المحكمة العليا: إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا لجميع المحاكم يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا والذي تضمن: “على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيزية- الاكتفاء بالسجن او الغرامة أو بهما معًأ أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي العهد من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن”.

وأوضح التعميم، أن هذا المبدأ أُقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيزية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقًا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها “تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء”.