مصادرة 1600 لتر من مشروب السوبيا في مكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية ضمن نطاق البلدية ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة .

و أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع عشوائي يتم بداخله إعداد و تحضير مشروب السوبيا في بيئة تفتقر ادنى الاشتراطات الصحية و الوقائية حيث تم مصادرة وإتلاف 1600 لتر من مشروب السوبيا ومصادرة الادوات المستخدمة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية .

وأكد المشيخي أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

و دعى المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة