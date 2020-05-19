ضبط مستودع مخالف لتخزين المنتجات الغذائية في مكة

تمكنت هيئة الغذاء والدواء ،اليوم،من ضبط مستودع غير مرخص في مكة المكرمة يخزن منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة،
وضبطت الهيئة ٣٣٩١ لتر من المنتجات المخالفة و أحالت القائمين على المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم
و تواصل هيئة الغذاء والدواء وقطاعات الدولة الأخرى جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية والأدوية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، وذلك من باب الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والتأكد من مدى الإلتزام بالإشتراطات الصحية و اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من الأطعمة والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .