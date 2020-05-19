ضبط مستودع مخالف لتخزين المنتجات الغذائية في مكة

تمكنت ⁧‫هيئة الغذاء والدواء‬⁩ ،اليوم،من ضبط مستودع غير مرخص في ⁧مكة المكرمة‬⁩ يخزن منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة،

وضبطت الهيئة ٣٣٩١ لتر من المنتجات المخالفة و أحالت القائمين على المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

و تواصل هيئة الغذاء والدواء وقطاعات الدولة الأخرى ‬⁩جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية والأدوية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، وذلك من باب الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والتأكد من مدى الإلتزام بالإشتراطات الصحية و اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من الأطعمة والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .