جامعة الجوف تعلن نتائج ومعدلات الطلبة وتتيح استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية إلكترونياً

أنهت جامعة الجوف عامها الجامعي الحالي 1440 / 1441 هـ، بانتهاء أعمال الاختبارات النهائية لجميع طلبة الجامعة في الكليات والفروع كافة، ورصد الدرجات والمعدلات ورفعها على البوابة الإلكترونية.

وهنّأ رئيس الجامعة المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، جميع الطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة انتهاء العام الجامعي بنجاح ولله الحمد. كما هنّأ الخريجين والخريجات, مؤكداً اهتمام الجامعة بمشاركتهم الفرحة, حيث ستقوم بإرسال تهاني وهدايا التخرج إلى منازلهم.

ونوه الدكتور الزارع بما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم لمصلحة وراحة المواطن والمقيم على أرض الوطن.

كما نوه بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف للجامعة في جميع شؤونها وحرصه على مواصلة مسيرتها الوطنية في كل المجالات، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، سائلاً المولى القدير أن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم نعمة الاستقرار.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي، أن العمادة أنهت جميع الأعمال لما يفوق 25000 ألف طالب وطالبة في 18 كلية، تتضمن 56 برنامجاً أكاديمياً في مختلف العلوم والتخصصات، تتوزع في كليات البنين ومجمعات الطالبات في سكاكا وطبرجل والقريات ومركز الدراسات الجامعية بدومة الجندل.

ودعا الدكتور العتيبي جميع طلبة الجامعة لدخول البوابة والاطلاع على نتائجهم ومعدلاتهم وسجلاتهم الأكاديمية من خلال الضغط على الرابط التالي: https://dar.ju.edu.sa/.

وقدم عميد القبول والتسجيل التهنئة لخريجي الدفعة 14 وخريجاتها، مؤكداً أنه بإمكانهم ابتداءاً من اليوم طباعة وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية المصدقة إلكترونياً، مبينا أن عدد الخريجين والخريجات بلغ 4,096 من بينهم 2545 خريجة و1502 خريج من جميع المراحل بما فيها الدراسات العليا.