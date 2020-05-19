ميناء الجبيل الصناعي يصدر 5.4 ملايين طن من المنتجات البترولية و البتروكيماوية

نجح ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر أبريل لعام 2020 بتصدير 47 مادة من مختلف البضائع البترولية المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، بواقع عدد 5.4 ملايين طن وذلك عبر 152 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.

كما شهد الميناء خلال الشهر نفسه نمواً في تصدير مادة السماد الصناعي (اليوريا) بواقع 157 ألف طن متري، وبنسبة زيادة بلغت 51%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وشملت أهم تلك الصادرات التي انطلقت من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل مادة الديزل بإجمالي 900 ألف طن متري، ومادة السماد بإجمالي 460 ألف طن متري، بالإضافة إلى مادة الميثانول بإجمالي 400 ألف طن متري، ومادة الكيروسين بإجمالي 400 ألف طن متري.

ويُعتبر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أحد موانئ المملكة التي تديرها الهيئة العامة للموانئ، الذي يمثل إحدى بوابات المملكة التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم وهي الجهة الشرقية.

ويمتلك الميناء جميع المعدات والتجهيزات المتطورة لمناولة المواد السائلة والسائبة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى مناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماويات والكبريت والفحم البترولي وخام الحديد و (مستقبلاً) الغاز المسال، إلى جانب المواد الإنشائية الصناعية الثقيلة الخاصة بالمصائع الحديثة بالمنطقة الصناعية، ومختلف المواد الأخرى.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، فإن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعمل بكامل طاقته في تنفيذ أداء عملياته البحرية والتشغيلية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يُسهم في تلبية متطلبات التنمية والاقتصاد والصناعة الوطنية.