محمود عباس: منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من أي تفاهم مع أمريكا وإسرائيل بما فيها “أوسلو”

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما فيها التفاهمات الأمنية.

وقال عباس مساء اليوم (الثلاثاء)، إن ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وفي خطاب نتنياهو يعني إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة.

وأضاف أن على الدول الرافضة لخطة السلام الأمريكية اتخاذ مواقف رادعة، وفرض عقوبات جدية؛ لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنه السلطة الفلسطينية ستكمل التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، مجدداً التزامهم بالشرعية الدولية، وبمكافحة الإرهاب العالمي أياً كان شكله أو مصدره.