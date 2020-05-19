فتيات الضيافة بالرياض يتدربن عن بعد في رمضان

تمكنت فتيات دار الضيافة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الأخيرة من حضور ستة برامج تدريبية الكترونية “عن بعد” وذلك ضمن الاتفاقية التي عقدتها الدار مع الجمعية العلمية للدراسات الإسلامية “الحسنى” بعد توفير الأجواء المناسبة للمستفيدات لتلقي الدورات والتواصل مع الكوادر التعليمية التدريبية دون معوقات .

تنوعت مواضيع البرامج التدريبية التي قدمها نخبة من المدربات لتشمل دورة “صناعة التغيير” ودورة “أقبلت العشر” ودورة “مايدريك” ودورة “متكاتفين دائماً” وندوة “من أجلنا” بالإضافة إلى الأمسية الرمضانية “أحكام المرأة في رمضان” حيث شاركت الفتيات في تقييم جميع البرامج وطرح الأسئلة والنقاشات بمحاورها المتعددة إلى جانب التطبيقات العملية والفردية والجلسات المتفرقة التي تخللتها.

يذكر أن جميع هذه البرامج والدورات المنفذةعن بعد تأتي ضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي طبقتها الدار للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد وضمان استمرارية البرامج الموجهة لتنمية مهارات وقدرات فتياتها الفردية .