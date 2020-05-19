أمريكا تحذر إيران من الاقتراب أقل من 100 متر من سفنها في الخليج ومضيق هرمز

وجهت الولايات المتحدة تحذيرا ضمنيا لإيران من الاقتراب من السفن الأمريكية في المياه الدولية بمسافة أقل من 100 متر، مؤكدة أنها ستعتبر حدوث ذلك تهديدا لأمن قواتها.

ونقلت وكالة “رويترز” أن القوات البحرية الأمريكية أصدرت تحذيرا للبحارة في المياه الدولية وخاصة مضيق هرمز بالبقاء على بعد 100 متر على الأقل من سفنها الحربية.

وقالت البحرية الأمريكية في تحذيرها، حسب الوكالة، إن الاقتراب بمسافة أقل من 100 متر من السفن العسكرية الأمريكية “قد يعتبر تهديدا ويواجه إجراءات دفاعية قانونية”.

وقال مسؤول عسكري في البحرية الأمريكية تحدث لـ”رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته إن هذا التحذير الجديد لا يمثل تغييرا في قواعد أداء قوات الولايات المتحدة.

ويأتي إصدار هذا التحذير بعد أن وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، للقوات البحرية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية حال تحرشها بالسفن الأمريكية.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم 15 أبريل، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات “اقتراب ومضايقة خطيرة” لسفينة تابعة للبحرية الأمريكية، واصفا تصرفات إيران بـ”الخطيرة والاستفزازية”.

وزاد التوتر بين الجانبين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس اتخاذ إجراءات ردا على شحنات الوقود التي أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة سياسية واقتصادية حادة، بينما هدد الجيش الإيراني بالرد على أي مساس للسفن الإيرانية.