دراسة حديثة تؤكد: عدوى كورونا تنتقل دون ظهور أية أعراض

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة “الأمراض الوبائية الناشئة” أن عدوى كورونا تنتقل دون ظهور أية أعراض.

وأضافت الدراسة أن هناك مرضى انتقل إليهم كورونا ولم تظهر عليهم أية أعرض للإصابة، ويكونون لديهم حمولة فيروسية عالية قد تلوث البيئات المحيطة بهم وتنقلها بكل سهولة.

ورصدت الدارسة وجود الفيروس على أسطح بغرفتي فندق عزل فيهما طالبان صينيان قبل تشخيص إصابتهما بالمرض.

وفقا للدراسة، فحص باحثون في الصين غرفتي الفندق التي بقي فيهما الطالبان اللذان عادا إلى الصين في 19 و20 مارس، ولكن المفاجأة في أنهما لم تظهر عليهما أي أعراض كورونا في ذلك الوقت، وتم نقلهما إلى فندق ليخضعا للحجر الصحي 14 يوما.

وفي اليوم الثاني من الحجر الصحي، أثبتت إصابتهما بالفيروس، رغم أنهما لم يظهرا أي أعراض وأدخلا إلى المستشفى، وبعد نحو ثلاث ساعات من إظهارهما نتائج إيجابية لاختبار كورونا، أخذ الباحثون عينات من أسطح مختلفة في غرفتيهما.

وانحصرت الأسطح في الفندقين بمقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة ومقابض الصنابير وموازين الحرارة وأجهزة التحكم عن بعد التلفزيونية وأغطية الوسائد والشراشف والمناشف ومقاعد المرحاض وأزرار دفق المياه في المرحاض، ومن بين 22 عينة جمعت من الغرفتين، وجد آثار للفيروس على 8 منها.