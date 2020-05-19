القبض على 32 مخالفا لنظام العمل و الإقامة في وادي الدواسر

تمكنت شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على 32 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل جميعهم من الجنسية الأثيوبية.

وأكد مصدر أمني لـ (الوئام) أن ذلك يأتي ضمن الجهود الميدانية التي تشنها الجهات الأمنية بالمحافظة بشكل دائم لملاحقة المخالفين والمتسللين ومن يعمل على مساعدتهم أو إيوائهم.

ونفذت التحريات والمهام بشرطة وادي الدواسر هذه الحملات الأمنية بإشراف مباشر من مدير شرطة المحافظةورئيس اللجنة الأمنية العقيد فهد بن عائد العتيبي، وتمكنت من القبض على المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية قد اعلنت في أوقات سابقة أهمية تعاون ومساهمة المواطنين مع رجال الأمن، كما حذرت الجميع من تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.