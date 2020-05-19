الأراضي الفلسطينية تستقبل المساعدات الطبية السعودية لمكافحة كورونا

استقبل وفد من وزارة الصحة الفلسطينية مساعدات طبية قادمة من المملكة العربية السعودية، تحوي أسرة طبية، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومعدات أخرى.

وقالت الصحة الفلسطينية إن أهل فلسطين بحاجة إلى هذا الدعم العظيم من المملكة العربية السعودية سواء كان أدوات ومعدات طبية لأنها غير موجودة في فلسطين، وأيضا من الناحية المالية لأن هناك حصارا شديدا على الشعب الفلسطيني من الاحتلال في ظل جائحة كورونا، وفقا لقناة العربية.

أما بخصوص قطاع غزة فكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع قبل أيام اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونوروا”، لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس كورونا في غزة.

وحتى أمس الاثنين، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 565 حالة بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وأفادت الكيلة بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت أولا في الخليل لطفل بعمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاماً و3 شبان.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس يرتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.