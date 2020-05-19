وطن الإنسان يا وطني..

تتجلى قيم الإنسانية وعلوها وشموخها في الأوطان التي تحافظ على الإنسان وتُعلي من شأنه.

وفي الأزمات اختبار حقيقي لمدى المحافظة على الإنسان وتسخير جميع الإمكانات من أجل المحافظة على صحته وسلامته مهما كلف ذلك؛ لأنها تدرك أن قيمة الإنسان أغلى ما تملك الأوطان.

وطني …تجلت فيه قِيم الإنسان وإعلائها على كافة الأصعدة وجميع المستويات حتى أصبحنا نفاخر به —وهو كذلك — والجميع شهدوا بتميزه في إدارة أزمة كورونا.

خلف هذا كلَّه قيادة حكيمة باذلة للعطاء ميسرة للخير ومساهمة فيه، هدفها سعادة الإنسان وحمايته من جميع الأخطار التي قد تهدد صحته وسلامته بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فقد خططا وأنجزا وتابعا كل ما من شأنه راحة المواطن والمقيم وتسخير الإمكانات وتوجيهها نحو خدمته.

وطن بهذه القيادة التي انحازت للمواطن وبذلت كل ما من شأنه يُعلي قيمته ويرفع مقامه؛لهي جديرة بأن تستحق التقدير والشكر وأن يديم الله عليهما الصحة والعافية.

إن الإنسان هو المورد الحقيقي للوطن والاستثمار فيه يُعد من أهم الاستثمارات من خلال تعليمه وتدريبه وتشجيع الإبداع والابتكار ليسهم في التنمية المستدامة، فالدول التي وجهتْ خططها نحو تنمية الإنسان حققت السَّبق في جميع المجالات وتميزت في صناعة التميز وأصبحت مضرب مثل للعالم في ذلك.

وقد حرصت المملكة على الإنسان من خلال تنمية العقل وتطويره فأقامت الجامعات في أنحاء المملكة وفي المحافظات حتى تتكافأ الفرص بين أبناء المملكة وتسهم تلك الجامعات في بناء الطلاب معرفياً وفكرياً وتربوياً وتوجيههم نحو التخصصات التي تخدم الوطن بدون استثناء وصرفت عليها من الميزانية بسخاء إيمان من الحكومة بأن رأس المال البشري هو أغلى ما نملك.

إن حكمة القيادة في إدارة أزمة كورونا تمثلت في حسن اختيار القيادات المبدعات في إدارة الأزمة وتفويضها بالصلاحيات التي تساعدها في تأدية عملها وتميزه، حيث تميزت أولئك القيادات بالحكمة والهدوء واتخاذ القرارات المناسبة التي تساعد في المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم من خلال رسائل التطمين والهدوء في إيصال رسالة في غاية الأهمية بأننا ولله الحمد نعمل تحت قيادة سخرت وجندت كل الإمكانات من أجل الوطن.

جميل يا وطني وأنت تحتضن أبناءك من أصقاع الدنيا وتغمرهم بعطفك وحنانك وتعيدهم وتذلل كل الصعاب من أجل عودتهم،بل وتدفع الأموال من أجلهم وأن وطنكم قريب منكم.

وطن يحتضن المقدسات الإسلامية ومن أرضه انطلقت الرسالة المحمدية لتضيء للناس سيبل الهداية للحق تبارك وتعالى، ينشرون العدل والأمن بين الناس ويرفعون من قيمة الإنسان ومن قيمه التي انطلقت وتأسست من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

واستمرت تلك العصور حتى قيض الله لهذا الوطن المؤسس الملك عبد العزيز-رحمه الله- الذي وحَّد كيانه وحقق العدل والأمان ووجه جميع الخطط لبناء الإنسان وتنميته، وأخرج الله سبحانه وتعالى كنوز الأرض لبناء الوطن وتنمية الإنسان في جميع الجوانب.

حفظ الله وطني وأدام عزَّه وشموخه.