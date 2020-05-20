هطول أمطار غزيرة بالرياض وجازان وعسير ومكة المكرمة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ونجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.