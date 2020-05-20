كوريا الجنوبية تعلن تصدير 100 ألف سوار إلكتروني إلى السعودية لاستخدامه في العزل المنزلي

وصلت إلى السعودية شحنة تضم 50 ألف سوار معصم إلكتروني، قادمة من كوريا الجنوبية، ومخصصة لمخالفي العزل الذاتي المنزلي.

وأعلن نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي “كيم كانغ-ليب”، اليوم الأربعاء، أن السعودية تعاقدت مع شركة كي تي للاتصالات على شراء 100 ألف وحدة من سوار المعصم الإلكتروني، بقيمة 980 مليون وون (800 ألف دولار).

والسوار مخصص لمخالفي العزل المنزلي، حيث سيتم إجبارهم على ارتدائه، أو العزل الصحي في أحد المحاجر الطبية، حتى يتم التأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.

وقال كانغ-ليب إنه سيتم تسليم بقية الشحنة إلى السعودية قريبا، مضيفا أن بلاده تجري مشاورات مع 5 دول أخرى لشراء سوار المعصم الإلكتروني.

وطبقت الحكومة الكورية الجنوبية سوار المعصم الإلكتروني ابتداء من يوم 27 أبريل الماضي نتيجة ظهور سلسلة من حالات المخالفة لقواعد العزل الذاتي.

وأعلنت كوريا الجنوبية اكتشاف 411 حالة مخالفة لقواعد العزل الذاتي منذ يوم 19 فبراير الماضي.