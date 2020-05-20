الهند: 140 حالة وفاة و5611 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 140 حالة وفاة و 5611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) خلال الساعات ال24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن العدد الاجمالي للإصابات وصل إلى 106750 إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3303 حالات يقابله عدد أكبر في حالات الشفاء بلغ حتى الآن 42298 حالة.

ومن بين الولايات ال33 التي انتشر فيها الفيروس ما تزال ولاية ماهاراشترا الأشد تضررا حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 1325 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 37136 شخصا، تليها ولاية غوجرات مع 719 وفاة و12140 إصابة.