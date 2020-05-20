عدّاد #كورونا.. 5 ملايين إصابة و325 ألف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من الخمسة ملايين حالة حتى الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليقترب من المليونين، أما عدد الوفيات فيقترب من 325 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب أكثر من 93 ألف وفاة. وسجلت روسيا نحو 300 ألف إصابة ونحو 2800 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 279 ألف إصابة ونحو 28 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 249 ألف إصابة ونحو 35 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 227 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 965 إصابة و4634 وفاة.