طوله 600 متر.. اكتشاف نفق لنقل المخدرات بين المكسيك وأمريكا

أعلنت المكسيك اكتشاف نفق لنقل المخدرات يمتد بين أراضيها والولايات المتحدة. مشددة على التعاون بين البلدين “حتى لا تستمر عمليات نقل المخدرات بهذه الطريقة”.

وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن النفق يمتد لنحو 600 متر. دون أن يقدم المزيد من التفاصيل عنه.

وذكرت مؤسسة “جوديشل واتش” أن السلطات الأميركية اكتشفت في أبريل الماضي نفقا داخل مخزن في مدينة سان دييغو في كاليفورنيا، على مسافة أمتار قليلة من مركز للجمارك الأميركية.

وتمتد المسافة الحدودية بين أمريكا والمكسيك إلى 3100 كيلومتر، ويستخدم تجار المخدرات أنفاقا سرية، وكانوا يخططون لاستخدام شبكات الصرف الصحي، حسبما قالت السلطات المكسيكية.

واتفقت المكسيك والولايات المتحدة في 20 مارس على تقييد حركة المرور البرية “غير الضرورية” على الحدود لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.