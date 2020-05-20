رابطة الدوري الإسباني: استئناف المباريات قريبا.. وسنمنع #كورونا من الانتقال بين اللاعبين

أعربت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن أملها في استئناف المباريات بدءا من 12 يونيو المقبل، وتعهدت باستخدام تقنية تحليل الفيديو، لمعرفة ما إذا كان أحد اللاعبين قد أصاب آخر بعدوى كورونا، إذا جاءت نتيجة أحدهما إيجابية في فحص الفيروس.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن إجراءات السلامة التي أعدتها رابطة الدوري تعني أن فرصة إصابة لاعب بالعدوى خلال مباراة هي “صفر” من الناحية العملية.

وطبقا للبروتوكول، إذا جاءت عينة لاعب إيجابية بعد مباراة، سيتم عزله بينما تخضع المنشأة التي يقيم فيها لعملية تعقيم.

وسيخضع أي شخص في الدائرة الشخصية للاعب وكان على اتصال به لفحوص، بينما يستخدم محللون برنامج رابطة الدوري ويدعى (ميدياكوتش) لمعرفة اللاعبين الآخرين الذين احتك بهم اللاعب المصاب بالعدوى.

وذكر البروتوكول أن أي لاعب كان على اتصال وثيق بلاعب مصاب لأكثر من خمس دقائق سيخضع لفحوص، إذ ترجح دراسات أن مخاطر العدوى تزداد عندما يكون الشخص على اتصال بآخر مصاب لما يزيد على 15 دقيقة.

وينص البروتوكول أيضا على فحص اللاعبين وأفراد الجهاز الفني قبل 24 ساعة على كل مباراة، وقياس حرارتهم عند الوصول للاستاد، وتوزيع الكرات حول محيط الملعب وتعقيمها بشكل منتظم، وأن يتلقى اللاعبون أوامر بتعقيم أيديهم قبل وبعد الاحماء، ووضع كمامات وارتداء قفازات عند الوصول للاستادات.

كما يمنع البروتوكول أي مصافحة بين اللاعبين قبل المباراة، أو أثناءها أو بعدها، على أن يعقد المدربون المؤتمر الصحفي بعد نهاية كل مباراة عبر الإنترنت.