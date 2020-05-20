رابطة كرة القدم الإنجليزية: توقف الدوري يهدد اللاعبين بالاكتئاب والجنون

حذرت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، من أن الصحة النفسية للاعبين في خطر، بسبب توقف النشاط الكروي، على خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقالت الرابطة إن اللاعبين يشعرون بالقلق على مسيراتهم، وأصاب الاكتئاب بعضهم، ويواجهون خطر إيذاء النفس.

وتوقفت منافسات كرة القدم الاحترافية منذ مارس آذار الماضي، ولا يوجد موعد واضح لعودة النشاط في انجلترا.

وقال مايكل بينيت مدير رعاية اللاعبين في الرابطة لصحيفة تايمز إن هذا قد يؤدي للشعور

بالقلق. مضيفا: “لا يعرف اللاعبون إن كان بإمكانهم العودة وإن كان الموسم سيستكمل أم لا. ليسوا متأكدين من أي شيء”.

وتابع “توجد مواقف مالية وبعض الأندية تؤجل الرواتب وهذا يؤثر على اللاعبين عاطفيا، “ومن الناحية الصحية أيضا. هل اذا عاد الموسم ستكون الأمور على ما يرام؟ ماذا عن العائلة؟ كل هذه الشكوك ستكون مطروحة”.