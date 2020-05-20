“صحة جازان”: شمعة تحت الملاحظة الطبية.. وحالتها لا تسمح بنقلها #شمعه_بالعنايه_المركزه

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان أن المريضة شمعة دربي، والتي تعرضت لحادث سيارة، ترقد تحت الملاحظة في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي، ولا يمكن نقلها في الوقت الحالي.

واصدرت المديرية بيانا توضيحيا، بعدما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه عن شمعة (46 عاما) جاءت إلى المستشفى بعد تعرضها لحادث مروري أسفر عن إصابة شديدة بالرأس، مع كسر في إحدى الفقرات العنقية، مع إصابة بالغة في الحبل الشوكي، ولا يوجد لديها أى استجابة عصبية.

وأكدت أنه يتم متابعة الحالة باهتمام، وهي حاليا تحت إشراف طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي، مشيرة إلى أن حالتها الصحية للمريضة لا تسمح بالنقل أو الإخلاء حاليًا، وأنها تتلاقى الرعاية الطبية وفقا للخطة العلاجية المعتمدة.