عاجل.. “الصندوق العقاري” يودع 844 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع 844 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر مايو الجاري 2020م، مع تقديم موعد إيداع الدعم السكني للشهر الثالث على التوالي إلتزاماً من الصندوق تجاه المواطنين نظراً للظروف الاستثنائية والاحترازات التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فايروس كورونا واستمراراً لتسهيل تملك الأسر السعودية.

أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن 441 مليون ريال من إجمالي الدعم خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قُدمت 335 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين على رأس العمل في جميع القطاعات العسكرية، و68 مليون ريال دعماً لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م حتى نهاية مايو 2020م تجاوزت 20 مليار ريال، مشدداً على حرص الصندوق على إيداع الدعم في حسابات المستفيدين مبكراً عن موعده المُعتاد للشهر الثالث على التوالي بسبب جائحة كورونا إضافة إلى أن موعد الرواتب الشهري يوافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تأكيداً على الالتزام الوطني لتمكين المواطنين من السكن بالتعاون مع الجهات التمويلية والسكنية ضمن منظومة الإسكان.

وأكد على استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا وتعليق الأعمال في مقر الصندوق وفروعه، وتسهيل الإجراءات إلكترونياً بما يمكّن المواطنين من إنهاء إجراءات قروضهم العقارية بكل يسر وسهولة، وإيداع الدعم الشهري في حسابات مستفيدي “سكني” قبل وقته المحدد.

ونوه إلى أن إجمالي العقود التمويلية خلال الربع الأول2020م كان استثنائياً بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إذ نمت بنسبة 127% بأكثر من 71 ألف عقد بقيمة تجاوزت 31.8 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019م والتي سجلت 31.462 عقداً بقيمة 14.9 مليار، مما يؤكد استمرارية “سكني” في تقديم الدعم للمستفيدين مع التزام الصندوق بإيداع الدعم شهرياً دون تأخير أو تأجيل.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص فريقاً يعمل على مدار الساعة عن بُعد لتقديم الدعم وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل المدعُوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن البرامج والحلول التمويلية.