قرقاش يرد على وزير خارجية اليمن: لا تعلّق تقصير حكومتك على شمّاعة الإمارات

اتهم وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الحكومة اليمنية بالتقصير السياسي والعسكري تجاه مواطنيها، وطالب بعدم اتخاذ الإمارات شماعة لتعليق هذا التقصير عليها.

وانتقد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، تصريحات لوزير الخارجية اليمني، علي الحضرمي، قال فيها إن اليمن ليست شيكا مفتوحا للاماراتيين.

وأعرب قرقاش عن أسفه لتصريحات الحضرمي، قائلا: “ مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني معالي الأخ محمد الحضرمي تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات، ولن أزيد حرفا تقديرا وإحتراما للتضحيات المشتركة”.

وكان الحضرمي قد قال في لقاء مع برنامج “بلا قيود” على قناة (BBC) البريطانية، الاثنين، إن علاقة اليمن بالإمارات ليست شيكاً مفتوحاً لتنفذ ما تريد.