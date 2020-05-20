“توكلنا”: يمكن للأطفال دون 15 عاما الخروج مع ذويهم دون تصريح

أوضحت وزارة الصحة، عبر تطبيق “توكلنا”، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بإمكانهم الخروج دون تصريح، برفقة ذويهم، في حالة الضرورة فقط.

وأكد حساب “توكلنا”، ردا على استفسار من أحد المواطنين، ضرورة تجنب اصطحاب الأطفال إلى مراكز التسوّق، والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

وشدد “توكلنا” على أن ‏كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعاً أو مكفولاً عمره 15 وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل‏ وساري المفعول عبر تطبيق “توكلنا”.

وكان تطبيق “توكلنا” قد أطلق 9 خدمات جديدة تساعد المستفيدين من التطبيق استخدامها في أوقات منع التجوّل، وللاستفادة القصوى من هذه الخدمات، فيجب اختيار مقر سكنك بدقة عند التسجيل.