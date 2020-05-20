بريطانيا: التضخم يسجل أدنى مستوى منذ 2016

سجل معدل التضخم الاقتصادي في بريطانيا، خلال أبريل 2020، أدنى مستوياته منذ أغسطس 2016، بسبب فيروس كورونا، بحسب بيانات نشرها بنك إنجلترا المركزي اليوم.

وجاء من بين أبرز التداعيات التي تسببت في التضخم في تراجع أسعار النفط العالمية، ما دفع شركات بيع الملابس البريطانية لخفض أسعارها، في حين هبطت أيضاً أسعار الكهرباء.

وكشفت البيانات انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي في أبريل 2020، مقارنة بـ1.5% في مارس.

أما أسعار المستهلكين فتراجعت بنسبة 0.2% في ذات الشهر.

ومن المتوقع انخفاض معدل تضخم الاقتصاد البريطاني إلى أقل من نسبة 1% خلال الأشهر القليلة المقبلة.