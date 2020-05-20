الكويت تسجل تراجعا بنسبة 20% في الإصابات اليومية بكورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأربعاء) تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 17568 حالة، فيما بينت تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 124 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال804 السابقة تضمنت 170 حالة لمواطنين كويتيين، و261 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و140 حالة لمقيمين من مصر، وحالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 204 حالات من المصابين بمرض (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4885 حالة.