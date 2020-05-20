خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ815 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 815، جدة 311، مكة 306، المدينة 236، الدمام 157، الهفوف 140، الدرعية 86، القطيف 71، الجبيل 63، الطائف 63، تبوك 49، الخبر 42، الظهران 34، حائل 33، بريدة 24، شرورة 19، الهدا 17، عرعر 17، خميس مشيط 12، أملج 12، حزم الجلاميد 12، أم الدوم 10، وادي الدواسر 9، أبها 8، بيش 8، المجمعة 8، القويعية 8، المزاحمية 7، رأس تنورة 6، القريع 6، خليص 6، حفر الباطن 6.

الجفر 5، صفوى 5، ينبع 5، القوز 5، منفذ الحديثة 5، محايل عسير 4، بقيق 4، ضباء 4، القنفذة 4، شقراء 4، الخفجي 3، عنيزة 3، بيشة 3، نجران 3، سكاكا 3، جديدة عرعر 3، المذنب 2، الباحة 2، المظيلف 2، رفحاء 2، حوطة بني تميم 2، ليلى 2، وحالة واحدة في كل من العيون، البكيرية، ثول، رابغ، العيدابي، صبيا، ثربيان، نمرة، طريف، رويضة العرض، ضرماء، الرين، حريملاء، الرفيقة، الخرج.