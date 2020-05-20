مدير مركز التطوع الصحي: 163894 متطوعًا من المواطنين والمقيمين تم تسجيلهم على المنصة

قال المدير التنفيذي لمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، إنه تم إطلاق منصة التطوع الصحي تنفيذًا للأمر السامي بتاريخ 15 – 8 – 1441 هـ، والقاضي بتنفيذ خطة التطوع في المجال الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

وأصاف خلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 12 جهة حكومية وأهلية عملت بتناغم وتكامل لتفعيل التطوع الصحي، متابعًا: “وصلنا إلى أكثر من 3.5 مليون مستفيد من خلال 352,181 ساعة تطوعية، وأتحنا 373 فرصة تطوعية في مسارين أساسيين (متخصص صحي وعام) لتمكين أبطالنا في التطوع الصحي في أكثر من 20 مدينة حول المملكة.

وأشار إلى أنه خلال فترة قصيرة وصلنا إلى 163,894 شخصًا مُسجلًا في المنصة منهم أكثر من 72 ألف متطوع ومتطوعة جاهزون للعمل وبوجود أكثر من 19 ألف متطوع فاعل.