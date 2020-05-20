شاهد.. هذه الأنشطة ستكون مفتوحة أيام عيد الفطر #عاجل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان، عن الأنشطة البلدية المستثناة من قرار الحظر الكلي، خلال عيد الفطر لعام 1441هـ.

وأشار البيان إلى أن الحظر الكلي خلال عيد الفطر من سيكون من 30/9 إلى 4/10/1441 هجرية.

وقالت الوزارة إن الأنشطة التجارية المستثناة ستكون البقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود، ومسموح لها بالعمل 24 ساعة.

وأوضحت أن محلات الخضار والدجاج واللحوم من الأنشطة المستثناة، إضافة إلى أسواق النفع وتشمل الخضار والماشية، وأنشطة الصيانة المنزلية، والمستودعات، ومحلات الغاز، ومراكز الخدمة داخل المحطات، ويسمح لها بالعمل من 6 صباحا إلى 3 مساءً.

وبينت الوزارة أن المطاعم من الأماكن المسموح لها بالعمل خلال الحظر الكلي في العيد، ومسموح لها بالعمل من الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساءً.

كما شددت، في ختام بيانها، على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية السابقة.