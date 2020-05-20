مصر: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، إضافة إلى 21 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن 252 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.