مصادرة 3 أطنان و900 كيلو من الخضار والفاكهة.. وضبط مستودع مخالف لتخزين الحقائب المقلدة بجدة

صادرت أمانة جدة، 3 أطنان و900 كيلو من الخضار والفاكهة لباعة مخالفين، حرصًا وحفاظًا منها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من مخاطر البضاعة المعروضة.

كما‏⁧‫ ضبطت ⁧‫أمانة جدة‬⁩ وبمشاركة وزارة التجارة مستودع مخالف لتخزين الحقائب المقلدة وذلك خلال حملاتها الرقابة الميدانية المكثفة.

كما تواصل أمانة جدة وفروعها جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.