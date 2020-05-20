طقس الخميس.. أمطار رعدية على 6 مناطق

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: يستمر هطول أمطار رعدية ـ من متوسطة إلى غزيرة ـ مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة)، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (تبوك، الرياض والشرقية).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 10-38كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف المتر.