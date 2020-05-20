“التعليم” تلزم  المدارس السعودية بالخارج والملحقيات بإنشاء حسابات بمواقع التواصل 

جاء ذلك في قرار لوزير التعليم اطلعت “الوئام” على نسخة منه.

وقالت الوزارة إن القرار بأتي بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ورغبة في تطوير أدوات العمل الإعلامي لرفع مستوى الأداء وفق إطار مؤسسي.

وأكدت أن القرار يشمل اعتماد دليل حوكمة وتنظيم استخدام حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم (تويتر، أنستقرام سناب شات، فيسبوك، يوتيوب ) وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

وقالت “تقوم كل مدرسة، ونادي حي، ومكتب تعليم، وملحقية ثقافية، ومدرسة سعودية في الخارج، بتكليف منسق إعلامي لها، يتولى مسؤولية إنشاء الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي وفق الحاجة، وإدارة وتطبيق سياسة النشر الواردة في هذا الدليل، وتشكل لجنة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال بقرار من المشرف العام على الإدارة برئاسته وعضوية من يراه من المختصين، لتلقي ملاحظات واستفسارات ومقترحات

قطاعات الوزارة خلال تطبيق هذا الدليل.