تدشين مشروع لتصنيع وتطوير 15 ألف قطعة طبية في عسير

أثنى صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على استثمار الكفاءات الوطنية الشابة في التطوير والتصنيع المحلي لمنتجات وقائية طبية، وفتح المجال الابتكاري الاستشرافي لتطوير منتجات طبية جديدة تستخدم في المجالات الصحية والأمنية والبلدية، إضافة لتفعيل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع وتطوير قطع غيار أجهزة التنفس الصناعي.

جاء ذلك خلال تدشينه مشروع “تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الصحية” بإشراف كلية الهندسة في جامعة الملك خالد ومشاركة وزارة الداخلية والشؤون الصحية وأمانة المنطقة.

ويسعى المشروع لتحقيق الهدفين الاستراتيجيين الأول والثالث من أهداف المبادرة، وهما: مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، ودعم تخفيف الآثار الاقتصادية على أصحاب العمل والعمال، فالمشروع يجمع بين المجالين الصحي والاقتصادي.

كما يسعى المشروع إلى توطين طرق التصنيع الحديثة المطلوبة للاستخدامات الطبية ضمن مبادرة نشامى عسير، بهدف تطوير وتصنيع 15 ألف قطعة من المنتجات الوقائية الطبية، وتصنيع وتعديل قطع غيار أجهزة التنفس الصناعي لرفع كفاءة استخدام الأجهزة عن طريق استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة وفق المواصفات الطبية العالية، لمد الأسواق بالكميات المطلوبة من المواد الطبية التي يتم تصنيعها من قبل طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، وذلك بعد اجتيازهم دورات تدريبية مكثفة في ذات المجال لتجويد المخرجات، لتكون أزمة كورونا من جديد مفتاحًا لفرص إبداعية يتدرب فيها عدد كبير من الطلاب المتميزين على الإنتاج والتصنيع، ليستمر عطاؤهم ويتنوع بعد انجلاء الجائحة.