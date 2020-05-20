حقيقة إلغاء نظام الكفيل في الكويت

أوضحت الكويت،اليوم،حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إلغاء نظام الكفيل .

و أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب نفى صحة ما تم تداوله عن خطة لدى (الشؤون) لإلغاء نظام الكفيل مؤكدا أن تلك المعلومات عارية من الصحة تماما.

وقال شعيب في تصريح صحفي إن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لم ترفع مقترحا بهذه الخطة إلى مجلس الوزراء موضحا أن الأمر لا يعدو كونه دراسة تلقتها (الشؤون) بهذا الشأن وطلبت الوزارة إحالتها إلى جهات الدولة ذات الاختصاص