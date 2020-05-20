اعتقال الخليفة المحتمل لـ “أبوبكر البغدادي” في العراق

أعلن جهاز المخابرات العراقي،اليوم، عن اعتقال الخليفة المحتمل لأبوبكر البغدادي

و برز اسم العراقي عبد الله قرداش المكنى بـ”أبو عمر” والذي تولى منصب وزير “التفخيخ والانتحاريين” داخل داعش، وأحد المقربين من أبو العلاء العفري النائب السابق للبغدادي، كخليفة محتمل لزعيم التنظيم الإرهابي.

ورشح البغدادي، “أبو عمر قرداش”، خليفة له لزعامة التنظيم،

وتمتد العلاقة بين البغدادي وقرداش، إلى نحو 16 عام حيث التقى الإرهابيان في سجن بوكا بمحافظة البصرة جنوب العراق، الذي كانت تديره القوات الأمريكية في حينها بعد عام 2003، وظلا فيه لسنوات سجناء؛ قبل أن يُطلق سراحهما، ويؤسس البغدادي تنظيم داعش في 2013.

“قرداش” مولود عام 1976 في تلعفر غرب الموصل، وحصل على بكالوريوس في الشريعة من كلية الإمام الأعظم في الموصل، وبزغ في أوساط التنظيمات الإرهابية منذ عام 2003 حيث شغل منصب “شرعي عام” لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتولى قرداش منصب وزير “التفخيخ والانتحاريين” داخل التنظيم، وكان أحد المقربين من أبو العلاء العفري النائب السابق للبغدادي، ويصنف بأنه من أقسى وأشرس قادة تنظيم داعش.