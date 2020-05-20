عاجل.. “سكني”: 60% حجوزات وحدات ضاحية “السديم” السكنية بخميس مشيط

سجلّت ضاحية السديم – إحدى المشاريع الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان – والواقعة في مدينة خميس مشيط، نسب حجوزات عالية تجاوزت 60% من الوحدات المتاحة حالياً، ويستمر حجز باقي الوحدات عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة تختصر الوقت والجهد واستحقاق فوري للأسر السعودية الراغبة في التملك بالاستفادة من خيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة إلكترونياً بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح “سكني” في بيان صحفي اليوم، أن الضاحية تمتد على مساحة تتجاوز 4,988,000 متر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة، ومن المتوقع أن تضم نحو 6510 وحدات سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، وبنماذج وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة في موقع استراتيجي مميز يبعد 25 دقائق عن مطار أبها ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد.

وتتميز ضاحية السديم بكونها مجتمع سكني حضاري تتوفر فيه المرافق الأساسية من منشئات صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية وحدائق خضراء تضمن تأمين أسلوب حياة عصري للسكن، بالإضافة لكونها تضم شوارع واسعة ومماشي رياضية، علاوة على تكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، من خلال عدة مشاريع متاح منها مشروعي “واحة الخميس” و”تلال الخميس” وينفذهما القطاع الخاص ومتاحة للحجز الإلكتروني من قبل المستفيدين.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعتبر نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المُعتمدين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم كافة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.