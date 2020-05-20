البلديات: ربط خدمة إصدار وتعديل تصاريح التنقل مع تطبيق “توكلنا”

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديث إصدار وتعديل تصاريح التنقل للجهات المستثناة من المنع حيث تم الربط مع تطبيق “توكلنا” لتمكين المنشآت المستثناة من منع التجول من الحصول على التصريح إلكترونيًا عبر “منصة بلدي” من خلال خطوات سهلة، وميسّرة دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة.

يأتي ذلك في إطار العمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة

حيث دعت الوزارة أصحاب المنشآت المستثناة من منع التجول ممن لديهم تصاريح تنقل سابقة، أو من يرغبون بتقديم طلب جديد إلى تحديث الطلب عبر “منصة بلدي”، وإكمال الإجراءات، للحصول على تصريح التنقل إلكترونيًا.

يُذكر أن خدمة إصدار تصاريح التنقل هي إحدى الخدمات الحديثة التي تم إطلاقها حديثًا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة العاملين ضمن الفئات المستثناة من منع التجول في المملكة حيث تم الربط مؤخرًا مع تطبيق “توكلنا” الذي أنشئ حديثًا من قبل مركز المعلومات الوطني (NIC ) الذي يُعدُّ الذراع التشغيلي للهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ لتسهيل الخدمة للمستفيدين من الجهات، والأفراد وإدارة فترة منع التجول خلال جائحة كورونا.